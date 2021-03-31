Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал ежегодную декларацию о доходах и расходах на посту главы государства. Данные можно посмотреть на сайте НАПК (Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции)

Согласно декларации, зарплата президента за год составила 336 тысяч гривен, Елены Зеленской — 952 тысячи гривен. В общей сумме доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили почти 23 миллиона гривен.

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Президент владеет несколькими наручными часами одних из самых дорогих брендов («BREGUET», «Tag Heuer», «ROLEX»), автомобилями «RANGE ROVER» «MERCEDES-BENZ».

На банковских счетах Зеленских хранится 4,7 миллиона гривен, более 125 000 долларов и более 10 000 евро.