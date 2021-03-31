Согласно декларации, зарплата президента за год составила 336 тысяч гривен, Елены Зеленской — 952 тысячи гривен. В общей сумме доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили почти 23 миллиона гривен.
Также сообщается, что у семьи Зеленских есть квартиры в Великобритании (более 90 квадратных метров), поместье в Италии стоимостью более 88 миллионов гривен и несколько квартир в Киеве, недвижимость в Крыму.
Президент владеет несколькими наручными часами одних из самых дорогих брендов («BREGUET», «Tag Heuer», «ROLEX»), автомобилями «RANGE ROVER» «MERCEDES-BENZ».
На банковских счетах Зеленских хранится 4,7 миллиона гривен, более 125 000 долларов и более 10 000 евро.