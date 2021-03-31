Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась впечатлениями от беседы с первой леди Франции Брижит Макрон и рассказала о своих планах в Instagram 31 марта

По словам украинской первой леди, она была очень рада побеседовать в видеоформате с супругой президента Франции Брижит Макрон. Зеленская подчеркнула, что та была первой, с кем она полтора года назад встречалась в новом для себя статусе жены президента.

«Во время разговора мы обсудили приоритетные темы сотрудничества, среди которых — достижение целей "Партнерства Биарриц", укрепление украинско-французских культурных связей и дальнейшее внедрение украиноязычных аудиогидов во Франции», — сообщила Зеленская.

Также она поделилась планами запустить в апреле украиноязычную версию гида по Версалю. Зеленская опозорилась из-за наряда на форуме о моде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Мнения пользователей соцсети разделились. Часть комментаторов поддержали Зеленскую в ее начинаниях и пожелали ей терпения и успехов. Остальные гневно отреагировали на инициативы первой леди.

«Вы, Елена, объясните! Как можно жить на 5000 грн в месяц?! При таких ценах!!!», «Ну и что, нам жить станет легче от твоих разговоров, хлеб дешевле станет, олия, или перестанут в детей стрелять, где твой Вова, страна в пропасть летит», «У неё люди мрут как мухи, а она про аудиогид в Версале», — написали в комментариях.

Ранее в формате видеоконференции состоялись переговоры лидеров Франции, Германии и России без участия Украины.