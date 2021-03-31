Отмечается, что мероприятие состоялось на площади Народной. На акции присутствовали около 50 человек. На месте протеста за общественным порядком следят полицейские.
Накануне предприниматели Черновицкой области, в которой запретили работу кафе, ресторанов и ТРЦ из-за перехода в «красную зону» в связи с эпидемией коронавируса, выступили против таких ограничений.
Предприниматели также недовольны суммой поддержки предпринимателей, которую выделил Кабмин. Они назвали 8 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей) «мизером».
На Украине последние три недели статистика заболеваемости резко увеличилась. В ряде городов и в столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Несколько дней подряд фиксировалось рекордное число смертей с начала пандемии.
Массовая вакцинация препаратом Covishield началась с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно результатам опросов, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.