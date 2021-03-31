Ужгородские предприниматели вышли на акцию протеста против выборочного карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Об этом 31 марта сообщает «Общественное»

Отмечается, что мероприятие состоялось на площади Народной. На акции присутствовали около 50 человек. На месте протеста за общественным порядком следят полицейские.

Накануне предприниматели Черновицкой области, в которой запретили работу кафе, ресторанов и ТРЦ из-за перехода в «красную зону» в связи с эпидемией коронавируса, выступили против таких ограничений.

Борьба с COVID-19: в Европе ждут «Спутник V», Путин привился от коронавируса, на Украине первые смерти после вакцинации

На Украине последние три недели статистика заболеваемости резко увеличилась. В ряде городов и в столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Несколько дней подряд фиксировалось рекордное число смертей с начала пандемии.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно результатам опросов, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.