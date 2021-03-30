Девять крупнейших прибыльных госпредприятий Украины продадут с молотка. Соответствующее решение приняла Верховная Рада 30 марта

Железный передел. Как приватизируют «Укрзализныцю» © Ukraina.ru

Документом разрешается продавать в частные руки до 50% минус одна акция госмонополиста в энергетике «Нафтогаз Украины» и «Укрпочты», которой ранее интересовались китайские инвесторы.

На продажу выставлено АО «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») и ЧАО «Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта».

Также с молотка уйдут предприятие космической отрасли АО «Хартрон» и ряд заводов оборонной промышленности.

Среди них завод «Артем», «Феодосийская судостроительная компания "Море"», ПАО «Завод "Фиолент"» и ПАО НПО «Киевский завод автоматики».