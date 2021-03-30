Украинские власти готовы передать в частные руки множество объектов, «большая приватизация» должна быть возобновлена, сказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко 30 марта

Так он прокомментировал поступившее на рассмотрение Верховной Рады постановление о возобновлении масштабной распродажи украинской госсобственности.

«Это наполнение бюджета и это важная экономическая реформа — государственную собственность передавать в частные руки. Чтобы там не ветер гулял, а сдавалось в аренду, как завод "Большевик"», заявил Корниенко.

Приватизировать украинские активы за российские деньги: зачем президент Польши прилетел на Украину © пресс-служба президента Украины

Корниенко также заявил, что партия «Слуга народа» выступает за малую приватизацию с тем, чтобы доходы от нее шли в местные бюджеты. По его словам, «в регионах этот закон очень ждут».