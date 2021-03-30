Так он прокомментировал поступившее на рассмотрение Верховной Рады постановление о возобновлении масштабной распродажи украинской госсобственности.
«Это наполнение бюджета и это важная экономическая реформа — государственную собственность передавать в частные руки. Чтобы там не ветер гулял, а сдавалось в аренду, как завод "Большевик"», заявил Корниенко.
По его словам, на аукционы поступят инвестиционные объекты, проекты по развитию территорий, а также объекты офисного и жилого строительства.
Корниенко также заявил, что партия «Слуга народа» выступает за малую приватизацию с тем, чтобы доходы от нее шли в местные бюджеты. По его словам, «в регионах этот закон очень ждут».