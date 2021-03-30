По его словам, украинские власти провалили кампанию по вакцинации населения, не сумев распорядиться даже «несчастными» 500 тысячами доз Covishield, который Индия поставляет «в качестве оказания гуманитарной помощи разным малоразвитым странам».
«Судя по социологии, только 3% украинцев доверяют этой вакцине, это свидетельствует о том, что они, прежде всего, не доверяют ни [министру здравоохранения Максиму] Степанову, ни Зеленскому. Ведь Зеленский сам якобы привился. А если он якобы привился, то это означает, что ему должны бы были доверять. Но 3% всего доверяют», — отметил Азаров.
Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе — 24 февраля, когда получила первую партию произведенного в Индии препарата Covishield (AstraZeneca). Пока прививают только им. Двадцать пятого марта из Китая прибыли 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.
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