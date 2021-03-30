Недоверие украинцев к поставленной вакцине связано с их недоверием к президенту страны Владимиру Зеленскому и системе здравоохранения. Об этом экс-премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью изданию Украина.ру

Степанов рассказал, когда украинцы смогут купить вакцину от COVID-19 в аптеке © Facebook, Максим Степанов

«Судя по социологии, только 3% украинцев доверяют этой вакцине, это свидетельствует о том, что они, прежде всего, не доверяют ни [министру здравоохранения Максиму] Степанову, ни Зеленскому. Ведь Зеленский сам якобы привился. А если он якобы привился, то это означает, что ему должны бы были доверять. Но 3% всего доверяют», — отметил Азаров.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе — 24 февраля, когда получила первую партию произведенного в Индии препарата Covishield (AstraZeneca). Пока прививают только им. Двадцать пятого марта из Китая прибыли 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.

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