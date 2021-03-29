Верховная Рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом 29 марта в эфире телеканала «Украина 24» сообщила депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук

«Сегодня Комитет по вопросам иностранных дел собирается на свое внеочередное заседание, и уже в обед будет готово это постановление, чтобы его рассмотреть и проголосовать в зале. Я считаю, что это очень важно, учитывая это обострение и провокации России, которые мы видим на Донбассе», — заявила Кравчук.

При этом депутат не уточнила, какие именно формулировки будут содержаться в постановлении. Отмечается, что парламент может дать оценку гибели четырех украинских военнослужащих под Шумами.

26 марта украинские СМИ сообщили, что из минометов обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Шумы Донецкой области. В результате обстрела погибло четверо украинских военнослужащих. Кулеба призвал Запад осудить Россию «за эскалацию конфликта в Донбассе» © Facebook, Dmytro Kuleba

Украинская делегация ТКГ по Донбассу сообщила, что 30-31 марта пройдут видеоконференции контактной группы, где будет подниматься вопрос и гибели военных под Шумами.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.