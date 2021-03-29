В конфликт в Донбасс на стороне Украины могут выступить ее ближайшие союзники и соседи. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт «Изборского клуба» Владислав Шурыгин

По словам Шурыгина, в случае обострения конфликта в Донбассе Россия примерно за пару недель решит все задачи, которые она может перед собой поставить.

Он также отметил, что любого противника нельзя недооценивать и стоит признать, что украинская армия является очень серьезными вооруженными силами. Однако, добавил Шурыгин, ей как минимум лет пять-семь будет не хватать современного вооружения и современных систем ведения войны.

При этом, по его мнению, за Украину могут «вписаться» ближайшие союзники и соседи. Донбасс: эскалации не будет? © скриншот видео Украина.ру

«Никто не отправит своих солдат, ни Польша, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония, ни уж тем более Германия и Франция не отправят своих солдат воевать куда-то на Украину. Но, допустим, ВВС тех стран вполне могут участвовать без захода в воздушное пространство России, пытаясь работать над Украиной. Это да, это может быть достаточно серьезным фактором, серьезной силой», — сказал Шурыгин.

Таким образом, главная возможная угроза для республик Донбасса и РФ — втягивание НАТО в воздушную войну на территории Украины, заключил эксперт.

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