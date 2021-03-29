По его словам, если решение украинского кризиса в перспективе может просматриваться, то политическое решение донбасского кризиса отсутствует.
«Проблема заключается в том, как сторона возьмет на себя ответственность за инициативу вооруженного столкновения. Все пытаются предать пальму первенства в данном вопросе своему оппоненту», — сказал эксперт.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
По словам военного эксперта Константина Сивкова, в сложившейся ситуации единственный приемлемый вариант для Украины — это решение военной задачи методом блицкрига, чтобы лишить республики возможности провести полное мобразвертывание и получить помощь добровольцами из других регионов.