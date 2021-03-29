Военное столкновение в Донбассе стало неизбежным, потому что политические возможности решения кризиса исчерпаны. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко в программе «Ищенко о главном» на YouTube-канале Украина.ру

Путь к войне. Киев отказался от предложений Москвы по Донбассу © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Проблема заключается в том, как сторона возьмет на себя ответственность за инициативу вооруженного столкновения. Все пытаются предать пальму первенства в данном вопросе своему оппоненту», — сказал эксперт.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

По словам военного эксперта Константина Сивкова, в сложившейся ситуации единственный приемлемый вариант для Украины — это решение военной задачи методом блицкрига, чтобы лишить республики возможности провести полное мобразвертывание и получить помощь добровольцами из других регионов.