Президент Украины Владимир Зеленский может действовать еще более жестко в отношении Донбасса и не беспокоиться по этому поводу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший командир отделения в ОМОНе, участник боевых действий в Чечне и в Донбассе Захар Прилепин

Если Зеленскому подаст сигнал Америка, он ужесточит военные действия в Донбассе, так как уверен, что американские партнеры его всегда прикроют, сказал журналист.

«Но это даже не последняя степень, он может еще дальше завинчивать, еще более жестко действовать. Он может позволить себе убить энное количество, прости Господи, упаси Бог, мирных людей и не будет по этому поводу нисколько переживать!», — рассказал Прилепин.

Эксперт сказал, как отреагирует Европа, если Украина начнет силовой захват Донбасса © пресс-служба презитента Украина

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.