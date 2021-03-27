Президент Украины Владимир Зеленский напоминает глупого подростка, который говорит только то, что вкладывают в его пустую голову. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель Интернационального союза писателей Александр Гриценко

Зеленского двигали вперед олигархические круги, которые понимали, что нужно пообещать Украине мир, чтобы победить на выборах. Но править они собирались так, как выгодно им, а не так, как будет полезно народу, сообщил эксперт.

«Он играет роль, красуется. Я смеялся в голос, когда смотрел видео, где он рассказывал еще в самом начале пандемии о том, что хотел бы заразиться коронавирусом, но ему жалко семью. Выглядел как глупый подросток. Герой с дырой», — сказал Гриценко.

Золотарев назвал самый большой просчет команды Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины. Впоследствии многие ожидали таких же эффектных действий, которых за два года его пребывания на посту президента, так и не было.

Одним из его главных обещаний было завершение конфликта в Донбассе. При этом Зеленский объявил, что Украина готова к диалогу с населением республик, но вести диалог с руководством ДНР и ЛНР не будет, так как, по его словам, они не признаны мировым обществом, а значит не могут легитимно руководить.

Ни одно из обещаний, которые Владимир Зеленский дал во время своей инаугурации, не было и не будет выполнено, сказал заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны. Он также, как и его предшественники, пляшет под дудку Запада и США, и будет продолжать это делать, пока его не решат сменить кураторы из Вашингтона, сообщил эксперт.