На подконтрольной Киеву территории Донецкой области активисты «Национального корпуса» нашли и сломали палатку, в которой накануне якобы представители ростовского казачества агитировали за своего кандидата на выборах. Об этом 25 марта в своем Telegram-канале рассказал представитель праворадикалов

Ранее жительница Покровска сняла на видео работу палатки, внутри которой некий мужчина, которого назвали ростовским казаком, активно агитировал за своего кандидата на выборах. Ролик был опубликован в сети.

«В Покровске сегодня были обнаружены казачки из Ростова. Средь бела дня агитировали за "русский мир"! К счастью, рядом оказались наши люди, которые разнесли палатку и провели с этим до*****ом воспитательную беседу. Очередная демонстрация, зачем нам закон о борьбе с коллаборационизмом», — написал Жорин.

Кто был этот «ростовский казак» и за какого кандидата он агитировал, не сообщается.

Ранее депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду законопроект о наказании за так называемый коллаборационизм, к которому причисляют «отрицание вооруженной агрессии против Украины», сотрудничество с Россией или ДНР и ЛНР. За все это предлагается сажать в тюрьму вплоть до пожизненного срока.