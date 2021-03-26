Ранее жительница Покровска сняла на видео работу палатки, внутри которой некий мужчина, которого назвали ростовским казаком, активно агитировал за своего кандидата на выборах. Ролик был опубликован в сети.
«В Покровске сегодня были обнаружены казачки из Ростова. Средь бела дня агитировали за "русский мир"! К счастью, рядом оказались наши люди, которые разнесли палатку и провели с этим до*****ом воспитательную беседу. Очередная демонстрация, зачем нам закон о борьбе с коллаборационизмом», — написал Жорин.
Кто был этот «ростовский казак» и за какого кандидата он агитировал, не сообщается.
Ранее депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду законопроект о наказании за так называемый коллаборационизм, к которому причисляют «отрицание вооруженной агрессии против Украины», сотрудничество с Россией или ДНР и ЛНР. За все это предлагается сажать в тюрьму вплоть до пожизненного срока.