По словам самой Покрищук, в последнее время она набрала девять лишних килограммов, которые она решила убрать, а заодно создать хирургическим путем кубики пресса на животе и подтянуть ягодицы.
«Разметка. Это фото до», — написала обладательница выдающихся скул, показав снимки с рабочими пометками хирурга.
«Тут тонуса добавить, и был бы персик, но лень человеку…», «Зачем себя кроить, если можно подкорректировать в спортзале???», «Может, лучше к психологу?», «Так все равно ж пожрать любишь, а все, что откачала, приплывет обратно», «Пусть делает что хочет!! Ее тело, ее дело!!!», «Всем бы такую фигуру до», — прокомментировали пользователи.
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Анастасии Покрищук 31 год, она родилась в столице Украины. Долгое время работала продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы. В итоге женщина стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star.
Не так давно женщина делилась с подписчиками и о том, что уже начала работу по достижению идеальной улыбки. Блогер сточила все свои зубы, заявив, что облагородит их винирами.