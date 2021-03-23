Блогер из Киева и обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрищук часто отвечает на вопросы подписчиков, в основном фолловеры просят дать совет об отношениях, но иногда интересуются личным самой Покрищук. На такой вопрос она ответила на днях в своем Instagram

Украинская Кардашьян раскрыла секрет любви своих поклонников, и это не эротика © Алена Омович/Инстаграм

«Еда, потому что еда всегда со мной, а такого человека, которого бы я хотела… давно нету со мной, а еда всегда со мной», — ответила блогер.

«И у меня нет уже давно такого человека», «Без секса прожить можно, без еды как-то не очень», — согласились с ней подписчики.

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Еще одно видео блогер посвятила теме анализов на коронавирус, который она сдавала в своей недавней поездке в Турцию. По словам Покрищук, медицина этой страны сильно впереди украинской, поэтому процедура забора материала на ПЦР-тест куда проще.

«Давно мне ничего так глубоко в пасть не засовывали. В Турции не нужно готовиться к тесту, как у нас: сдавать с утра, не чистить зубы, ничего не пить, не жрать… то же самое касается и крови, я прямо перед анализом пожрала. Так шо тут медицина ушла далеко вперед, даже в таких мелочах», — рассказала женщина.

Анастасии Покрищук 31 год, она родилась в столице Украины. Долгое время работала продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы. В итоге женщина стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star.