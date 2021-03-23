Одна из пользовательниц поинтересовалась у Покрищук, что бы она предпочла, если бы нужно было выбирать: еду или секс.
«Еда, потому что еда всегда со мной, а такого человека, которого бы я хотела… давно нету со мной, а еда всегда со мной», — ответила блогер.
«И у меня нет уже давно такого человека», «Без секса прожить можно, без еды как-то не очень», — согласились с ней подписчики.
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Еще одно видео блогер посвятила теме анализов на коронавирус, который она сдавала в своей недавней поездке в Турцию. По словам Покрищук, медицина этой страны сильно впереди украинской, поэтому процедура забора материала на ПЦР-тест куда проще.
«Давно мне ничего так глубоко в пасть не засовывали. В Турции не нужно готовиться к тесту, как у нас: сдавать с утра, не чистить зубы, ничего не пить, не жрать… то же самое касается и крови, я прямо перед анализом пожрала. Так шо тут медицина ушла далеко вперед, даже в таких мелочах», — рассказала женщина.
Анастасии Покрищук 31 год, она родилась в столице Украины. Долгое время работала продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы. В итоге женщина стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star.