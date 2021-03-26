Музыкант рассказал подписчикам, что выступление, которое у его группы должно было состояться в арт-клубе «Корова» 24 марта, было отменено всего за час до его начала.
По словам Жадана, он узнал об этом от представителей МВД, которые нагрянули на концерт, заявив, что массовое мероприятие не может проводиться из-за усложнившейся в стране эпидемиологической ситуации. Артист подчеркнул, что официально проведение культурных мероприятий в Харьковской области не запрещено, и обратился со своей страницы к правоохранителям.
«Вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он, этот концерт, начнется, элементарно для того, чтобы штрафануть заведение. Фактически держа в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале начала мероприятия. Извините, но это не здравоохранение — это шантаж и скотство. Других слов для обозначения ваших действий у меня, к сожалению, нет. Будьте здоровы при исполнении служебных обязанностей», — написал Жадан.
В полиции заявили, что в арт-клубе были нарушены карантинные требования «оранжевой» зоны, в которой сейчас находится Харьков, поэтому мероприятие не могло проводиться.
«Полицейские в этой ситуации обратились к владельцу заведения и предупредили его о правовых последствиях из-за несоблюдения общих правил безопасности во время пандемии», — сказано в сообщении ведомства.
Заболеваемость коронавирусом на Украине заметно выросла, на данный момент в стране около 300 тысяч инфицированных, причем более 18 тысяч случаев из них зафиксировали в последние сутки. С начала пандемии COVID-19 на Украине умерло более 30 тысяч человек.
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Харьковская группа «Жадан и Собаки» была создана в 2000 году и ранее называлась «Собаки в космосе». В 2014 году в результате тесного сотрудничества с писателем Сергеем Жаданом сменила название на «Жадан и Собаки».
В сентябре прошлого года коллектив презентовал скандально известную в стране песню «Вова», в которой музыканты высмеяли президента Владимира Зеленского.