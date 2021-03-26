Украинский писатель и лидер группы «Жадан и Собаки» Сергей Жадан прокомментировал действия правоохранительных органов страны в связи со срывом концерта коллектива в Харькове. Пост об этом он разместил в Facebook 25 марта

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По словам Жадана, он узнал об этом от представителей МВД, которые нагрянули на концерт, заявив, что массовое мероприятие не может проводиться из-за усложнившейся в стране эпидемиологической ситуации. Артист подчеркнул, что официально проведение культурных мероприятий в Харьковской области не запрещено, и обратился со своей страницы к правоохранителям.

«Вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он, этот концерт, начнется, элементарно для того, чтобы штрафануть заведение. Фактически держа в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале начала мероприятия. Извините, но это не здравоохранение — это шантаж и скотство. Других слов для обозначения ваших действий у меня, к сожалению, нет. Будьте здоровы при исполнении служебных обязанностей», — написал Жадан.

В полиции заявили, что в арт-клубе были нарушены карантинные требования «оранжевой» зоны, в которой сейчас находится Харьков, поэтому мероприятие не могло проводиться.

«Полицейские в этой ситуации обратились к владельцу заведения и предупредили его о правовых последствиях из-за несоблюдения общих правил безопасности во время пандемии», — сказано в сообщении ведомства.

Заболеваемость коронавирусом на Украине заметно выросла, на данный момент в стране около 300 тысяч инфицированных, причем более 18 тысяч случаев из них зафиксировали в последние сутки. С начала пандемии COVID-19 на Украине умерло более 30 тысяч человек.

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Харьковская группа «Жадан и Собаки» была создана в 2000 году и ранее называлась «Собаки в космосе». В 2014 году в результате тесного сотрудничества с писателем Сергеем Жаданом сменила название на «Жадан и Собаки».

В сентябре прошлого года коллектив презентовал скандально известную в стране песню «Вова», в которой музыканты высмеяли президента Владимира Зеленского.