Концерт украинской группы «Жадан и Собаки» в Харькове не состоялся из-за вмешательства полиции. Об этом 24 марта сообщило издание «Суспільне»

«Вова покупает билет до Ростова»: украинская рок-группа посвятила песню Зеленскому © скриншот видео Украина • РУ Сергей Жадан заявил, что непосредственно перед мероприятием беседовал с сотрудниками МВД, после чего был вынужден просить поклонников сохранять спокойствие, а концерт перенести на другой день с сохранением билетов.

«Мы на самом деле очень любим работников Министерства внутренних дел. Привет Арсену Борисовичу (Авакову — министру внутренних дел. — Ред.)! Нас предупредили, что, если мы начнем концерт, наш концерт сорвут сразу. То, что работает их "Епицентр", их не волнует. То, что работает их бизнес, их не волнует… То, что они прос*али вакцинацию, их не волнует!» — сказал Жадан.

В полиции ситуацию пока никак не прокомментировали, однако многие фанаты коллектива уверены, что произошедшее может быть связано с критическими высказываниями музыкантов в адрес действующей власти. В частности, в сентябре прошлого года группа презентовала песню «Вова», в которой высмеяла президента страны Владимира Зеленского.

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Харьковская группа «Жадан и Собаки» была создана в 2000 году и ранее называлась «Собаки в космосе». В 2014 году в результате тесного сотрудничества с писателем Сергеем Жаданом сменила название на «Жадан и Собаки».