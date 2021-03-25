Президент России Владимир Путин, вызвав Байдена на прямые переговоры, поставил для него очень неприятную «вилку». Об этом в интервью Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Отказавшись от предложения Кремля, Байден автоматически стал трусом не только для россиян, но и для граждан своей страны. Однако и принять его он не смог, так как понимал, что проиграет эти переговоры, сообщил эксперт.

«Инцидент не исчерпан, и он не должен быть исчерпанным, потому что Российская Федерация загнала Байдена в угол. Российская Федерация в лице президента Путина, предложив Байдену провести дебаты, поставила очень неприятную для него вилку», — сказал Мирзаян.

Путин предложил Байдену подискутировать в прямом эфире © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.

После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.