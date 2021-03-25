После того как Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о захвате власти, Офис генпрокурора Украины заявил о возможности начала процедуры его экстрадиции. Об этом 25 марта сообщается на сайте прокуратуры

«Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)», — говорится в сообщении.

В деле от 7 ноября 2017 года по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины расследуются обстоятельства якобы захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины. От Ростова до Рублевки. Где поселился Янукович после госпереворота © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

По информации Офиса генпрокурора, в 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления. Также суд вернул президенту часть утраченных полномочий.

В мае 2020 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.