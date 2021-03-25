«Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)», — говорится в сообщении.

В деле от 7 ноября 2017 года по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины расследуются обстоятельства якобы захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины.

От Ростова до Рублевки. Где поселился Янукович после госпереворота
От Ростова до Рублевки. Где поселился Янукович после госпереворота
© РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

По информации Офиса генпрокурора, в 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления. Также суд вернул президенту часть утраченных полномочий.

В мае 2020 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.