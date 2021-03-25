«Волосы положены на алтарь борьбы с ковидом. Скажем так, это одна из послековидных побочек. Но как говорит народная мудрость: "волосы не зубы — отрастут". Ну, а если не отрастут, ходить, как Трамп с Лукашенко, не буду, лучше уж как Стэтхэм или Крепкий орешек Брюс!» — написал артист.
«Не знал, что от ковида, проблемы с волосами. Видимо, эта болезнь лезет во все щели нашего организма», «Радикально, но тебе идет», «Это ты? Даже не узнала. Прости, но это ужасно. Есть две вещи, что отвращают, это бороды у мужчин и лысина», — написали подписчики и друзья артиста.
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Дэвид Аксельрод — музыкант, ранее известный как Владимир Ткаченко, участвовал в проекте «Голос страны», где и сообщил о смене имени. Как признался сам артист, сделать это его заставило ощущение, что ему что-то мешает двигаться вперед.
Исполнитель взял фамилию деда, а имя Дэвид, заявил он, часто было производным от Владимира, когда он выступал на Западе, поэтому думать долго не пришлось.