Актеры украинского «Дизель-Шоу» сообщили поклонникам об отмене концертов, которые должны были состояться уже в апреле. Об этом юмористы написали 25 марта на официальной странице шоу в Instagram

«Друзья, мы вынуждены перенести наш весенний тур с апреля на июнь в связи с карантинными ограничениями! Не переживайте, все билеты будут актуальны. Как бы ни хотелось всех вас увидеть, но другого выхода пока нет!» — говорится в сообщении «Дизеля».

Украинская группа, написавшая песню про Зеленского, обвинила полицию в срыве концерта © "Жадан и собаки"/Инстаграм

Ранее стало известно о переносе концерта «Вечернего квартала», который должен был пройти в предстоящие выходные, но теперь планируется только в апреле.

«Друзья, в связи с тем, что Киев попал в "красную" зону карантина, а с 20 марта начинается локдаун, мы вынуждены перенести нашу концерт-съемку "Вечернего квартала" с 28 марта на 10 апреля. Берегите себя, родных и до встречи!» — говорилось в сообщении «Квартала».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТИНА КАРОЛЬ ВНЕЗАПНО ОТМЕНИЛА КОНЦЕРТЫ: ЧТО ПРОИЗОШЛО.

Первой ласточкой, оповестившей украинских зрителей о надвигающихся отменах концертов, стала певица Тина Кароль, которая в середине марта оповестила своих фанатов, что вынуждена отменить выступления.

Украинские артисты уже отказывались от концертов во время предыдущего локдауна, за что селебрити активно критиковали власти страны, обвиняя руководство в том, что оно «перекрывает кислород», фактически оставляя звезд без средств к существованию.