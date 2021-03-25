«Друзья, мы вынуждены перенести наш весенний тур с апреля на июнь в связи с карантинными ограничениями! Не переживайте, все билеты будут актуальны. Как бы ни хотелось всех вас увидеть, но другого выхода пока нет!» — говорится в сообщении «Дизеля».
На странице также уточняется, что выступление в Одессе перенесено на 4 июня, в Николаеве — на 5-е, а в Херсоне — на 6-е. Однако юмористы порекомендовали своим зрителям все же следить за новостями на официальных страницах шоу, чтобы быть в курсе всех изменений.
Ранее стало известно о переносе концерта «Вечернего квартала», который должен был пройти в предстоящие выходные, но теперь планируется только в апреле.
«Друзья, в связи с тем, что Киев попал в "красную" зону карантина, а с 20 марта начинается локдаун, мы вынуждены перенести нашу концерт-съемку "Вечернего квартала" с 28 марта на 10 апреля. Берегите себя, родных и до встречи!» — говорилось в сообщении «Квартала».
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Первой ласточкой, оповестившей украинских зрителей о надвигающихся отменах концертов, стала певица Тина Кароль, которая в середине марта оповестила своих фанатов, что вынуждена отменить выступления.
Украинские артисты уже отказывались от концертов во время предыдущего локдауна, за что селебрити активно критиковали власти страны, обвиняя руководство в том, что оно «перекрывает кислород», фактически оставляя звезд без средств к существованию.