Тина Кароль внезапно отменила концерты: что произошло

В среду, 17 марта, знаменитость опубликовала сториз в Instagram о том, что все концерты, которые у нее были запланированы на ближайшее время, не состоятся

«Сильно благодарю поклонников и всех, кто ожидал концертов. В независящей от меня ситуации они не случатся. Будьте здоровы!» — написала Кароль.

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Какие именно причины заставили певицу отказаться от гастролей, она пока не сообщила. Фанаты звезды предполагают, что пожелание здоровья от Кароль может значить, что мотивы отмены концертов как-то связаны с ее здоровьем или с карантинными мерами.

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В стране зафиксирован новый пик заболеваемости COVID-19, ежедневно регистрируют в среднем по восемь тысяч новых инфицированных. Всего же с начала пандемии коронавирусом на Украине заразились более 1,5 млн человек, из них почти 30 тысяч скончались, не справившись с болезнью.