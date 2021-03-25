Женщина показала сумку за 250 тыс. грн (680 тыс. руб.) и ее содержимое — щенка породы Мальтипу за 100 тыс. грн (270 тыс. руб.).
Подписчики тут же принялись сравнивать цену комплекта с месячной зарплатой первого заместителя директора НАБУ, которая оказалась значительно меньше обновки Тамары. Согласно последним официальным данным, Углава в месяц получает 139 694 грн (380 тыс. руб.).
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После возникшей шумихи Тамара Углава удалила свой профиль в Facebook, а ее супруг скрыл всю личную информацию на своей странице.
Гизо Углава родился в грузинском городе Кутаиси, украинское гражданство получил в 2015 году, в том же году вступил в должность первого заместителя директора НАБУ Артема Сытника.