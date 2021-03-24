«Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она ни была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна — это волны похолодания. Значит, май будет прохладным, и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет», — заявил Горбань.
По его мнению, 2021 год в целом для Украины может обернуться угрозой продовольственной безопасности — ожидается самый неурожайный год за последнее десятилетие.
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При этом данные международного сайта World.weather противоречат заявлению Горбаня. Если верить англоязычному сервису, погода 1 и 2 мая в Киеве, как и последующие дни, будет держаться на отметке + 18 и +19 градусов, ночью падая до +4.