Народный синоптик Украины Леонид Горбань, основывающийся на данных астрологии, дал прогноз погоды до конца весны, заявив, что в Пасху и весь последующий май гражданам страны ждать тепла не придется. Об этом 24 марта сообщил «РБК-Украина»

«Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она ни была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна — это волны похолодания. Значит, май будет прохладным, и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет», — заявил Горбань.

Солнце с планетой любви: астролог удивил прогнозом об отношениях Байдена и Зеленского © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

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При этом данные международного сайта World.weather противоречат заявлению Горбаня. Если верить англоязычному сервису, погода 1 и 2 мая в Киеве, как и последующие дни, будет держаться на отметке + 18 и +19 градусов, ночью падая до +4.