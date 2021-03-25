Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который возглавлял кабинет при президенте Викторе Януковиче, обвинили в государственной измене за подписание в 2010 году Харьковских соглашений о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму после 2017 года. Об этом сообщила 24 марта «Страна.ua»

Генпрокурор Украины рассказала, чем грозит депутатам голосование за Харьковские соглашения © Facebook, Ирина Венедиктова

По версии следствия, 20 апреля 2010 года, находясь на территории России, Азаров согласился на якобы навязанные представителем иностранного государства — президентом России Дмитрием Медведевым — условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

«В результате подписания и ратификации так называемых Харьковских соглашений были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, вторжения Вооруженных Сил Российской Федерации и оккупации ими полуострова Крым», — отметили в Генпрокуратуре.

Сотрудники Службы безопасности Украины 16 марта проводили по этому делу обыски в зданиях органов власти, которые принимали участие в подготовке Харьковских соглашений.

Харьковские соглашения были подписаны 27 апреля 2010 года, они регулируют вопросы пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Согласно договоренностям, Киев получил скидку на российский газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота России в Крыму после 2017 года на 25 лет.

Директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник заявлял, что процесс о Харьковских соглашениях — это попытка власти отвлечь людей от проблем, связанных с эпидемией и резким ростом тарифов, с помощью громких информационных поводов. Юридической перспективы это дело, по его мнению, не имеет, поскольку при их подписании и ратификации были соблюдены все необходимые законные процедуры. Кроме того, тему «зрады» (предательства) при подписании и ратификации соглашений о российском флоте в Крыму власть будет использовать для борьбы со своими политическими оппонентами и старой политической элитой страны, считает Бортник.