Кипр с 1 апреля откроет границы для всех путешественников с Украины. Об этом в среду, 24 марта, сообщило агентство Укринформ

«Кипр открывает свои границы для всех посетителей из Украины, принимая все необходимые меры для обеспечения возможности путешествующим наслаждаться отдыхом в безопасности и беззаботности», — заявили в представительстве Министерства туризма Кипра на Украине.

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От тестирования будут освобождены дети до 12 лет.

Ранее власти Кипра заявляли, что откроют границы для туристов с 1 марта, при этом украинцев в страну не пускали.