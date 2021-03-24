«Кипр открывает свои границы для всех посетителей из Украины, принимая все необходимые меры для обеспечения возможности путешествующим наслаждаться отдыхом в безопасности и беззаботности», — заявили в представительстве Министерства туризма Кипра на Украине.
Отмечается, что всем туристам, прошедшим тестирование, и тем, у кого не подтвердился коронавирус, будет гарантировано пребывание без карантина.
От тестирования будут освобождены дети до 12 лет.
Ранее власти Кипра заявляли, что откроют границы для туристов с 1 марта, при этом украинцев в страну не пускали.