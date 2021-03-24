США не будут резко возражать против присоединения Донбасса к России. Но их очень будет беспокоить, если Украина исчезнет и перестанет быть колонией для США. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жириновский о том, чего нет, но могло быть 30 лет назад © РИА Новости, Илья Питалев Джо Байден заявлял, что Россия заинтересована в ослаблении единства Европы и США. Он также называл Украину «жизненно важным вопросом» для Запада.

Исходя из этого, считает парламентарий, им не нужна полномасштабная война в Донбассе, поскольку война окончательно решит все вопросы, связанные с украинским кризисом.

«Война — это лечение. А им нужно, чтобы болезнь и дальше находилась в стадии застоя, они могли бы туда ездить, как в свою колонию, регулировать все эти процессы, чтобы всё было в такой вялотекущей форме — постреляли, где-то побросали, что-то сделали, какие-то заявления сделали, но никаких решительных шагов», — указал Жириновский.

Политик добавил, что у Запада больше нет ресурсов, чтобы вести многовековую войну против России, поэтому Украина — это последняя крепость, которую удерживают с тем, чтобы извне как бы мешать России.

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