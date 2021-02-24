Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с Владимиром Жириновским о «Русском Донбассе», нужна ли Америке война на Донбассе и будет ли бросок со стороны Украины

- Владимир Вольфович, недавно в столице Донецкой народной республики состоялся форум «Русский Донбасс». Как Вы восприняли новость о форуме и самой доктрине?

— Мы, ЛДПР, и я лично всегда не признавали Украину после большевистского переворота и насильственную украинизацию с 1920 по 1939 годы прошлого века, и 1991 год мы не признали незаконные «Беловежские соглашения» о расчленении страны. И всегда с подозрением относились к президентам Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский. Они все обманывали избирателей, к власти приходили за счёт поддержки русскоязычных жителей юго-востока Украины. Поэтому мы очень рады, что такой форум состоялся.

Мы долго предлагали и приветствовали начало выдачи русских паспортов, то есть возможности получения российского гражданского. Поэтому всё идет в соответствии с пожеланием жителей Донецкого региона и Луганска. Будем рады, чтобы наступит тот день, когда вы станете частью государства российского, как получили жители Абхазии и Южной Осетии, которых мы признали как независимых. Но вам мало независимости. Вам лучше стать частью России, чтобы полностью обеспечить безопасность, чтобы никто больше не стрелял, чтобы всё отремонтировать и дальше развивать эти регионы уже в составе России, как это и было при царе. Ельцина, которому недавно было 90 лет, надо исправлять. Вы правильно делаете, а мы вас из Москвы во всем поддерживаем. Мы всегда были с вами солидарны. А каждую гуманитарную помощь и дальше будем всячески вам помогать, в чём бы эта помощь и поддержка не была выражена. Жириновский назвал Зеленского дураком © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

- Владимир Вольфович, как Вы считаете, Америке нужна война в Донбассе?

— Американцам не нужна война в Донецке и Луганске, ибо тогда Украины не будет. А им нужна Украина без Крыма, без Донбасса. Им нужны тренировочные лагеря для своих солдат с тем, чтобы Европу с Востока подпирать, чтобы иметь возможность влиять на политику всего Европейского континента. Поэтому, если начнутся какие-то военные действия, то Россия встанет на защиту Донецка и Луганска, и никакой Украины больше не останется. Поэтому этот вариант их не устраивает.

Им выгодна вот такая ситуация, как сейчас. Они, может быть, даже и не будут резко возражать против присоединения Донбасса к России. Но их очень будет беспокоить, если Украина исчезнет и перестанет быть колонией для США. Это их волнует. А война им не нужна, потому что война закончит проблему. А им нужно продолжение. Война — это лечение. А им нужно, чтобы болезнь и дальше находилась в стадии застоя, они могли бы туда ездить, как в свою колонию, регулировать все эти процессы, чтобы всё было в такой вялотекущей форме — постреляли, где-то побросали, что-то сделали, какие-то заявления сделали, но никаких решительных шагов.

- Сейчас ситуация обострилась, многие говорят о решительном броске, о том, что Украина, игнорируя договорённости, может снова попытаться развязать большую войну. Как Вы считаете, возможен такой вариант?

— Я думаю, никакого большого броска не будет в сторону Донецка или Луганска. Конечно, какие-то отдельные провокации могут быть. Но я уверен, что Москва немедленно отреагирует таким образом, чтобы отбить навсегда у кого-либо желание посягать на жизнь жителей Донбасса и Луганска. Ну, Запад эту борьбу ведёт уже тысячу лет. Сперва это были немцы, тевтонцы, ордена их, прибалтийские, потом были французы, Наполеон, потом опять две войны, Первая и Вторая мировая.

И везде видна рука британцев! Сперва они всё это делали, а потом сейчас вместе с ними американцы. Берлин — Париж — Лондон и Вашингтон тысячу лет мешают развитию России.

Здесь объединяющий фактор у них есть. Они западники. У них две группы языков: романская или германская, а тут какой-то русский язык, какие-то православные, далеко на Востоке и огромная страна. Поэтому им выгодно было тысячу лет иметь противника, чтобы с ним бороться, мобилизовывать своё население, получать необходимые ресурсы для своих армий. Но время это кончается. Европейцы другие, сейчас есть Интернет, они всё видят, всё знают. Поэтому так оголтело вести борьбу с Россией, как они вели, они уже все ресурсы исчерпали. Украина — это последняя крепость, которую удерживают с тем, чтобы извне как бы мешать России.

- Владимир Вольфович, это если действовать в лоб. Западный мир мастер и на выдумку, и на хитрость. Они чаще действуют изнутри, более тонко, а не снаружи идут на таран.

— Внутри, конечно, за деньги можно создавать организации, выводить людей, даже если есть законы, запрещающие любую антигосударственную деятельность. Всегда найдутся люди озлобленные, авантюристы, им хочется, а давай мы пойдём, а давай организуем, тем более, когда ещё заплатят деньги. Или просто авантюризм, вот давай попробуем. Особенно молодёжи хочется свою революцию, какие-то свои действия. Они понимают, что им жить, как родители, неинтересно, чтобы лет в пятьдесят получить двухкомнатную квартиру, где-то пару костюмов иметь. Это их не волнует.

Такие же движения и на Западе были. Вон хиппи, это дети состоятельных родителей. Не хотят они жить, как их родители, надели рваные джинсы и пошли гулять по Европе, почти до Москвы дошли. Просто так шли, заночевали в поле в палатках и т.д. Вот такие люди есть, всегда найдутся, ибо хочется какое-то занятие. Просто сидеть и учебники учить, просто сидеть с папой, с мамой, гулять там во дворе, где-то в футбол поиграть — это мало им. поэтому они стремятся что-то совершать более значимое. Поэтому и найдутся организаторы расшатывать, расшатывать. Но Британия сама себя расшатала. Скоро от неё Северная Ирландия отделится, соединится с Ирландской Республикой. Шотландия второй референдум хочет провести о независимости, а потом и Уэльс. Останется один Лондон с пригородами. То же самое США. В перспективе несколько штатов отделятся. Латинская Америка заполонит всю Северную Америку. Мусульмане там будут усиливаться, чёрные африканцы. У них тоже свои проблемы. Везде у любого региона есть свои проблемы. Жириновский о новой эпохе: Распадутся многие государства © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

- Владимир Вольфович, на Ваш взгляд должна ли Россия как можно скорее решить украинский вопрос? И какие ещё вопросы должны стоять на повестке?

— Мы должны окончательно решить вопрос, связанный с Украиной. Белоруссия вроде бы с нами остаётся. Прибалтика в перспективе, может быть, уточним границы. Молдавия, там пока парламента не очень антироссийский. Главная закавыка на Украине. Хотелось бы, чтобы русские быстрее созрели бы, и не поддавались обману тех партий, которые за счёт их голосов проводят антирусскую линию и внутри Украины, и в её внешней политике. Многое зависит от жителей Украины. Если Донецк и Луганск присоединятся к нам, это ещё сильнее повлияет на всю Юго-восточную Украину, которая, в конце концов, станет Новороссией и воссоединится с Россией. Перехватывать инициативу — это очень дорого и не всегда плодотворно. Главное, нейтрализовать вовремя действия антирусских организаций. У нас принято много законов в отношении некоммерческих общественных организаций — НКО. Многие из них не могут действовать, закрыли себя или обязаны себя регистрировать как иностранные агенты. Многие организации разоблачены. Есть ограничения для иностранной прессы. То есть всё необходимое делает российское государство, но делает, может быть, не очень резкими шагами, что не всегда понятно всем, не всегда имеет хороший результат. Но я думаю, позиция, когда стали выдавать русские паспорта жителям Донецкого региона, Донецкой Республики, Луганской Республики — это уже хороший шаг вперёд. И я думаю, что в конечном итоге, это первая задача воссоединения Донбасса с Россией.