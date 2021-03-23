Не исключено, что в какой-то момент США дойдут до осознания элементарной мысли, что невозможно одновременно сдерживать и Россию, и Китай. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян: Западу эффективнее война в Приднестровье, а не в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байден предупредил европейских и азиатских партнеров о долгом и жестком противостоянии с Китаем, призвал к совместной работе в этом направлении.

Вопрос не в том, хватит или не хватит у США на это сил, а в том, что одновременное сдерживание России и Китая приводит к тому, что Россия и Китай сближаются друг с другом и формируют антиамериканский альянс, пояснил эксперт.

По его мнению, в этой ситуации логично было бы выбрать одного самого опасного противника и сосредоточиться не просто на его сдерживании, а еще и подтянуть второго соперника к этому самому сдерживанию или по крайней мере добиться его нейтралитета в этом вопросе.

«И когда до американцев эта мысль элементарная дойдет, которую уже, кстати, озвучивают некоторые американские политологи, им придется выбирать, кто для них опаснее — Россия или Китай. Выбор будет сделан в пользу главного врага, а поскольку главным врагом при Байдене обозначен Китай, значит, выбор будет сделан в пользу Китая, что для Российской Федерации хорошо», — указал Мирзаян.

Политолог добавил, что пока Российская Федерация будет позиционироваться как главный враг, то все усилия Соединенных Штатов, включая санкции и украинский кризис, будут направлены на сдерживание Российской Федерации.

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