Самая мощная на Украине кислородная станция в Ровенской области не может полностью обеспечить кислородом все возрастающий поток больных с COVID-19. Об этом 23 марта сообщил телеканал «Первый Независимый», ведущий трансляцию в Youtube

COVID не дремлет: Европа и Украина оказались у опасной черты © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В кислороде для аппарата ИВЛ нуждаются почти 200 человек.

«Кислородная станция, которую установили в начале месяца и считали одной из самых мощных на Украине, не выдерживает такой большой нагрузки», — сообщил журналист телеканала.

По его словам, на днях у врача и медсестры этой больницы произошел обморок из-за переутомления.

Ровенская область пока находится в «оранжевой» зоне карантина.

По информации главы Минздрава Украины Максима Степанова, почти 11,5 тысячи случаев коронавируса зафиксировали на Украине за минувшие сутки, еще 333 человека умерли.

Лидером по темпам роста заболеваемости стала Одесская область, в которой коронавирус выявили у 1122 человек.