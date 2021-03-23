На странице в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на днях появилось тревожное сообщение, что воробьев на территории Чернобыля становится все меньше, как и на всей территории Украины

Серийного поедателя соседских собак нашли под Житомиром © ссо, pixabay

«Вы могли заметить: этих маленьких, причудливых и смелых пернатых вокруг все меньше и меньше. Это касается обоих видов воробьев — домашних и полевых, населяющих всю территорию Украины в целом и зону отчуждения в частности», — говорится в сообщении заповедника.

Орнитологи утверждают, что полное исчезновение воробьям пока не грозит, однако они могут попасть в группу риска из-за агрессивной деятельности человечества.

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Ранее в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике сообщили о новом жителе — редкой бабочке размером с маленькую птицу под названием голубая ленточница.

Длина переднего крыла этого насекомого может достигать 45 миллиметров, а размах крыльев в полете — до 110 миллиметров. На Украине голубая ленточница занесена в Красную книгу.