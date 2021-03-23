Представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) на переговорах в Трехсторонней контактной группе

Родион Валерьевич Мирошник родился 31 января 1974 года в Ворошиловграде (ныне Луганск) УССР.

Окончил Луганский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко.

Преподавал английский язык в школе. Работал режиссером в телекомпании «Луга-ТВ» и редактором в отделе информации Луганской областной гостелерадиокомпании. Родион Мирошник: Зеленскому мерещится «маленькая победоносная война» в Донбассе © Facebook, Родион Мирошник

В 1997 году стал заведующим пресс-службы, главой отдела по взаимодействию с общественностью.

С 2004 по 2006 год — председатель правления ЗАО «ЛОТ» города Луганска.

В 2005-2006 годах — руководитель пресс-службы главы Луганской ОГА Александра Ефремова, пресс-секретарь премьер-министра Виктора Януковича. Был депутатом Луганского облсовета от «Партии регионов».

С 2006 по 2010 год — гендиректор Луганской областной гостелерадиокомпании. Мирошник назвал причину скандала на заседании Контактной группы © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

С апреля 2010 по осень 2011 года — зампредседателя Луганской областной администрации по вопросам гуманитарной политики.

Представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.