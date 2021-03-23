Родион Валерьевич Мирошник родился 31 января 1974 года в Ворошиловграде (ныне Луганск) УССР.
Окончил Луганский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко.
Преподавал английский язык в школе. Работал режиссером в телекомпании «Луга-ТВ» и редактором в отделе информации Луганской областной гостелерадиокомпании.
В 1997 году стал заведующим пресс-службы, главой отдела по взаимодействию с общественностью.
С 2004 по 2006 год — председатель правления ЗАО «ЛОТ» города Луганска.
В 2005-2006 годах — руководитель пресс-службы главы Луганской ОГА Александра Ефремова, пресс-секретарь премьер-министра Виктора Януковича. Был депутатом Луганского облсовета от «Партии регионов».
С 2006 по 2010 год — гендиректор Луганской областной гостелерадиокомпании.
С апреля 2010 по осень 2011 года — зампредседателя Луганской областной администрации по вопросам гуманитарной политики.
Представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.