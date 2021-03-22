Публикаций и научных статей о пользе зеленого чая написано огромное множество. Чаще всего его пьют женщины, которые стремятся похудеть, и будущие мамы. Последним, как показали новые исследования, этот напиток может не только не принести пользы, но и значительно навредить. Об этом 21 марта написало агентство «РБК-Украина»

С одной стороны, научно подтверждено, что в зеленом чае масса полезных веществ: витамины С, РР, В, макро- и микроэлементы — цинк, фосфор, кальций, молибден, а также флавоноиды для борьбы с инфекциями и снижения сахара в крови и кофеин для бодрости. Кроме того, было доказано, что именно зеленый чай на 90% снижает риск развития рака молочной железы.

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Оказалось, что полезные вещества, содержащиеся в зеленом чае, препятствуют синтезу собственной фолиевой кислоты, а значит — правильному формированию нервной системы ребенка.

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Исследователи уточнили, что доза напитка от пяти до семи чашек в день — самая опасная, причем длительное потребление такого количества зеленого чая даже может привести к бесплодию.

Медики назвали самую опасную дозу чая — от 5 до 7 чашек средней крепости. Мало того, фолиевая кислота является очень важной в процессе оплодотворения, и регулярное употребление зеленого чая может привести к бесплодию.