«Причиной внезапного ухода из шоу ведущего Никиты Добрынина стал положительный тест на коронавирус. В следующем выпуске проекта "Холостяк", который выйдет на ТНТ 28 марта, уже появится новый ведущий», — говорится в сообщении.
Имя нового ведущего пока не раскрывается.
Новость о том, что Добрынин стал ведущим российской версии «Холостяка», появилась 2 марта и вызвала резонанс среди его украинских поклонников.
Добрынин сам был участником «Холостяка-9» на Украине. В финале он выбрал Дашу Квиткову, и они стали единственной парой в истории украинского шоу, которая поженилась по завершении проекта.