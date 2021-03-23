Украинский экс-холостяк Никита Добрынин покинет пост ведущего российского шоу «Холостяк», в котором главным героем стал рэпер Тимати. Об 22 марта сообщается на сайте телеканала ТНТ

«Пора собирать чемоданы в Россию»: украинского ведущего раскритиковали за участие в российском «Холостяке» © Никита Добрынин/Инстаграм Никиты Добрынина стал положительный тест на коронавирус. В следующем выпуске проекта "Холостяк", который выйдет на ТНТ 28 марта, уже появится новый ведущий», — говорится в сообщении.

Имя нового ведущего пока не раскрывается.

Новость о том, что Добрынин стал ведущим российской версии «Холостяка», появилась 2 марта и вызвала резонанс среди его украинских поклонников.

Добрынин сам был участником «Холостяка-9» на Украине. В финале он выбрал Дашу Квиткову, и они стали единственной парой в истории украинского шоу, которая поженилась по завершении проекта.