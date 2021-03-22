Уроженка Киева, певица Анастасия Стоцкая заявила, что больше двух лет не живет вместе со своим вторым мужем, ресторатором Сергеем Абгаряном. Об этом знаменитость на днях призналась в эфире «Русского радио»

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«Дело в том, что уже два с лишним года не живем [вместе]. Так случилось. Так бывает, что люди расходятся, и я рада, что мы разошлись в хороших отношениях. Папа детей присутствует в жизни ежедневно. Он проводит с ними каникулы, выходные. Возит старшего ребенка на футбол, шахматы. Конечно, я об этом не говорила нигде — ну все равно это болезненная история всегда», — рассказала Стоцкая.

Другие подробности, как и, собственно, причины развода она озвучивать отказалась, уточнив лишь то, что им с супругом пришло понимание, что они «просто разные люди».

«Он замечательный отец. На это, наверное, все-таки влияет то, что он армянин, — они в этом смысле очень семейные и никогда не бросают своих детей», — подытожила артистка.

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Сергей Абгарян — второй муж певицы Анастасии Стоцкой. В браке у пары родилось двое детей: в 2011 году сын и в 2017 году дочь. В первом союзе у исполнительницы детей не было.

Ранее поклонники артистки неоднократно заваливали ее вопросами, не является ли певец Филипп Киркоров отцом ее сына, так как мальчик внешне похож на него, тем более что исполнители долгое время вместе работали, демонстрируя большее, чем просто хорошие дружеские отношения.

Как только Стоцкая объявила о расставании с мужем, поклонники тут же начали писать ей, не сойдется ли она с поп-королем и не стал ли он причиной развода.