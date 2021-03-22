Российский исполнитель и народный артист Украины Филипп Киркоров на днях принял участие в концерте, посвященном седьмой годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации. После мероприятия певец написал о полуострове и получил в ответ язвительное замечание от украинского журналиста Дмитрия Гордона. Увидеть пост Киркорова можно в его Instagram

«Крым — это мое любимое место в России! Мое место силы! Здесь — мое начало, в 1988 году я приехал первый раз в Ялту на конкурс "Крымские зори". С тех пор я каждый год приезжаю в Крым — давать концерты!» — написал артист.

Пугачева объяснила, как связана ее прозрачная юбка и Галкин © Алла Пугачева/Инстаграм Владимир Путин. Киркоров пообещал, что в ближайшее время обязательно порадует личным присутствием и крымчан.

Жители полуострова ответили, что очень ждут исполнителя у себя в гостях, а вот украинские пользователи сети оставляли Киркорову свои возмущенные комментарии о том, что Крым — это часть Украины. Свое мнение под постом певца оставил и украинский журналист Дмитрий Гордон, написавший под признанием в любви к Крыму: «Позор! Несмываемый».

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Филиппу Киркорову запрещен въезд на Украину как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности страны, а также за посещение Крыма без разрешения украинских властей. При этом статуса народного артиста он не лишен.

В 2014 году жители Крыма проголосовали за присоединение своего региона к РФ, на Украине волеизъявление народа называют оккупацией, заявляя, что территория полуострова до сих пор в составе Украины, поэтому, все желающие посетить регион должны уведомлять об этом руководство именно этой страны.