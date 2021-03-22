Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель считает, что рост количества обстрелов в Донбассе не замедлит процесс урегулирования конфликта. Об этом она заявила в эфире телеканала «Дом»

ДНР обвинила Киев в подготовке наступления в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

Как сообщают наблюдатели, Киев продолжает стягивать в прифронтовые районы технику и вооружение, а украинские силовики оборудуют инженерные позиции.

«Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. В целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет», — сказала Мендель.

Глава пресс-службы президента Украины считает, что возможности для перемирия еще не исчерпаны и власти страны будут их использовать.

Мендель также напомнила, что Владимир Зеленский за время президентства побывал в Донбассе более 20 раз.

С 27 июля прошлого года в Донбассе действует всеобъемлющее перемирие, по условиям которого сторонам запрещается оборудовать инженерные позиции, открывать огонь из любых видов вооружения и проводить разведывательно-диверсионные действия.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».