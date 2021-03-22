Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка получил новую дозу хейта за свой новый клип Two Colors, снятый на англоязычную версию украинской песни «Два цвета» композитора Александра Билаша и поэта Дмитрия Павлычко. На этот раз поклонники обратили внимание на стиль видео, об этом на днях написал «Фокус»

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«Тот случай, когда Maruv покусала Скрипку», «Скрипку покусал Винник с Потапом… вот и плод этого насилия… Фу, мерзость…», «Занесло Скрипку, ой занесло», «Плод затуманенного сознания», «Седина в бороду», «Олежан-баклажан, что ты творишь?» — прокомментировали пользователи.

Сам артист заявил, что Two Colors — это песня — «генетический код» Украины, где объединяются два цвета-символа страны: красный и черный. Именно это сочетание предпочитает певица Maruv в своих клипах. Кроме того, именно в этой «эстетике», по словам Скрипки, несложно усмотреть что-то потустороннее.

«Я по своей природе новатор, культурный революционер. Я ощущаю потенциал там, где вроде бы все уже коростой покрылось… Да, есть вампирский мир, в котором мы живем, и есть мир вышиванок, мир идеальной Украины. Я соединил два этих мира — и произошел культурный взрыв», — заявил Скрипка.

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Ранее музыкант попал в другой скандал с клипом Two Colors, когда «забыл» указать соавтора оригинала композитора Александра Билаша. Его дочь Олеся публично напомнила Скрипке об авторских правах.