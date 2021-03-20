Жительница Кривого Рога Днепропетровской области Украины в пакете с гречкой обнаружила дохлую мышь, причем упаковка была абсолютно целой, то есть грызун попал туда еще при производстве. Об этом на днях рассказали в телепрограмме «Завтрак с 1+1»

Женщина сообщила, что тут же вернулась в магазин, где приобрела товар с «сюрпризом». Употребление украинской рыбы — новая «русская рулетка» © Пресс служба Ассоциации рыболовов Украины

«На предприятии, возможно, травили мышей, но производство работало. Мышь попала туда», — предположил активист по защите прав потребителей Максим Несмеянов.

Он отметил, что производитель должен провести служебное расследование, если эта партия гречки еще осталась на складах.

В свою очередь, в фирме-производителе ответили, что не получили жалобу и про мышь в гречке слышат впервые.

Несмеянов подчеркнул, что в подобной ситуации покупателю нужно писать жалобу в Госпотребслужбу, указав название торговой марки и номер партии.

Из-за того, что пострадавшая покупательница уже выбросила пакет с мышью, контролирующие организации не смогут защитить ее права.

Ранее жительница Никополя обнаружила в купленной в супермаркете "АТБ" колбасе кусок иглы.