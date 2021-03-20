Женщина сообщила, что тут же вернулась в магазин, где приобрела товар с «сюрпризом».
«На предприятии, возможно, травили мышей, но производство работало. Мышь попала туда», — предположил активист по защите прав потребителей Максим Несмеянов.
Он отметил, что производитель должен провести служебное расследование, если эта партия гречки еще осталась на складах.
В свою очередь, в фирме-производителе ответили, что не получили жалобу и про мышь в гречке слышат впервые.
Несмеянов подчеркнул, что в подобной ситуации покупателю нужно писать жалобу в Госпотребслужбу, указав название торговой марки и номер партии.
Из-за того, что пострадавшая покупательница уже выбросила пакет с мышью, контролирующие организации не смогут защитить ее права.
Ранее жительница Никополя обнаружила в купленной в супермаркете "АТБ" колбасе кусок иглы.