Российский исполнитель и Народный артист Украины Филипп Киркоров анонсировал масштабный концерт, посвященный воссоединению Крыма с Российской Федерацией. Мероприятие запланировано на седьмую годовщину этого события - 18 марта. Соответствующий пост артист разместил в Instagram 16 марта

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«И Крым по вашим концертам скучает», — ответила его подписчица.

Однако без конфликта на политической почве не обошлось. Один из пользователей сети под постом Киркорова написал: «Крым — Украина», о чем тут же раструбили украинские СМИ.

А вот фолловеры артиста напомнили сомневающимся в статусе региона не только об истории полуострова, но и о референдуме 2014 года, когда люди сами голосовали, где им жить.

«В советское время Крым входил в состав РСФСР, в 1954 г по решению советского руководства был передан Украинской ССР, после распада СССР (1991) Крым стал частью независимой Украины. Так может крымчане сами решать будут? Украина они или нет? Оккупированы они или нет?» — написала одна из пользовательниц.

Еще большая дискуссия развернулась под неоднозначным комментарием другого подписчика Киркорова, который написал: «Филипп, приезжайте наконец-то на Украину, и вместе споем про Крым на территории Украины».

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«Лечитесь!», «Шизофрения на лицо!!!», «Заслужили Вы, что сейчас с Крымом, где вода?» — написали люди.

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Несмотря на то что Киркорова не лишили статуса Народного артиста Украины, въезд в страну ему закрыли как угрожающему безопасности государства, а также за посещение Крыма без разрешения украинских властей.