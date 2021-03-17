Киркоров написал, что воссоединение полуострова с Россией — событие историческое, и пропустить концерт в его честь было бы непозволительно. Он уточнил, что очень соскучился по выступлениям и Крыму, куда обязательно поедет летом.
«И Крым по вашим концертам скучает», — ответила его подписчица.
Однако без конфликта на политической почве не обошлось. Один из пользователей сети под постом Киркорова написал: «Крым — Украина», о чем тут же раструбили украинские СМИ.
А вот фолловеры артиста напомнили сомневающимся в статусе региона не только об истории полуострова, но и о референдуме 2014 года, когда люди сами голосовали, где им жить.
«В советское время Крым входил в состав РСФСР, в 1954 г по решению советского руководства был передан Украинской ССР, после распада СССР (1991) Крым стал частью независимой Украины. Так может крымчане сами решать будут? Украина они или нет? Оккупированы они или нет?» — написала одна из пользовательниц.
Еще большая дискуссия развернулась под неоднозначным комментарием другого подписчика Киркорова, который написал: «Филипп, приезжайте наконец-то на Украину, и вместе споем про Крым на территории Украины».
Здесь спор вышел даже более жарким, пользователи с российской стороны заявили, что не нужно угрожать Киркорову, да и любым другим артистам, которые к политике не имеют никакого отношения, но при этом страдают от запретов и действий украинских властей, на что получили очень эмоциональные ответы от украинских пользователей.
«Лечитесь!», «Шизофрения на лицо!!!», «Заслужили Вы, что сейчас с Крымом, где вода?» — написали люди.
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Несмотря на то что Киркорова не лишили статуса Народного артиста Украины, въезд в страну ему закрыли как угрожающему безопасности государства, а также за посещение Крыма без разрешения украинских властей.