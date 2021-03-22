«На сегодняшний день овощи у нас подскочили в цене действительно достаточно сильно, это чисто сезонный вариант. За два месяца цена на ту же свеклу подскочила на 40%. Нас с вами определенно ждет небольшой рост цен перед Пасхой. Традиционно, когда увеличивается спрос, когда идет ажиотажный спрос на то, что мы кладем с вами в пасхальную корзину — на мясо, яйца, обязательно на изделия из муки цены немного подскочат», — заявил он.
Эксперт добавил, что растительное масло является лидером роста цен на мировом рынке. По словам Пендзина, это связано с тем, что Китай сегодня активно скупает масло и зерно, в том числе украинские, подогревая тем самым внешний рынок.
В связи с этим Украина как крупный экспортер аграрной продукции не будет продавать на внутренний рынок дешевле, чем на внешний, что стимулирует рост цен в стране, пояснил экономист.
Ранее экономист Александр Охрименко также предсказал рост цен на яйца, свежие овощи и крупы в преддверии Пасхи, которую в этом году католики празднуют 4 апреля, а православные — 2 мая. Кроме того, к периоду весенних пикников ожидается традиционное подорожание «шашлычного набора».