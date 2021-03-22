В ближайшие месяцы продовольственная корзина на Украине, в частности, некоторые товары будут только дорожать. Об этом 21 марта сообщил экономист Олег Пендзин, передает Vesti.ua

На Украине продукты весной подорожают на 75% — эксперт © Christian Witte / flickr заявил он.

Эксперт добавил, что растительное масло является лидером роста цен на мировом рынке. По словам Пендзина, это связано с тем, что Китай сегодня активно скупает масло и зерно, в том числе украинские, подогревая тем самым внешний рынок.

В связи с этим Украина как крупный экспортер аграрной продукции не будет продавать на внутренний рынок дешевле, чем на внешний, что стимулирует рост цен в стране, пояснил экономист.

Ранее экономист Александр Охрименко также предсказал рост цен на яйца, свежие овощи и крупы в преддверии Пасхи, которую в этом году католики празднуют 4 апреля, а православные — 2 мая. Кроме того, к периоду весенних пикников ожидается традиционное подорожание «шашлычного набора».