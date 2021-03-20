На фоне информации о том, что ВСУ стягивают силы и средства к линии соприкосновения, украинское руководство отметилось целым рядом провокационных заявлений. В МВД, в частности, заявили о готовности приступить к «деоккупации» региона.
Ведь для того чтобы прийти на помощь Приднестровью, Россия должна либо заходить туда через Румынию, то есть страну — члена НАТО, либо вторгаться на Украину, пояснил эксперт.
«Я, честно, не знаю, наверное, все-таки сдача Приднестровья будет хуже, чем война с Украиной, но это уже должен решать не я, а наше руководство», — указал Мирзаян.
Это серьезная проблема, которую мы недооцениваем, потому что если будет принято решение устроить полную блокаду Приднестровья и заняться установлением конституционного порядка в Приднестровье силами молдавской армии и армии НАТО, России придется либо выводить миротворцев, либо ввязываться в боевые действия, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.