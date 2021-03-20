Чтобы защитить Донбасс РФ достаточно поставить туда системы современного вооружения, которые будут накрывать всю украинскую артиллерию. Но гораздо опаснее, как если будет дана команда «качать» Приднестровье. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мизраян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян: США могут поставить РФ на перепутье: сдача Приднестровья или война с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

Ведь для того чтобы прийти на помощь Приднестровью, Россия должна либо заходить туда через Румынию, то есть страну — члена НАТО, либо вторгаться на Украину, пояснил эксперт.

«Я, честно, не знаю, наверное, все-таки сдача Приднестровья будет хуже, чем война с Украиной, но это уже должен решать не я, а наше руководство», — указал Мирзаян.

Это серьезная проблема, которую мы недооцениваем, потому что если будет принято решение устроить полную блокаду Приднестровья и заняться установлением конституционного порядка в Приднестровье силами молдавской армии и армии НАТО, России придется либо выводить миротворцев, либо ввязываться в боевые действия, заключил собеседник издания.

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