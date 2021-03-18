Жительница украинского города Никополь в Харьковской области приобрела в местном супермаркете колбасное изделие с «посторонней» начинкой. Об этом 17 марта сообщил портал Nikopol News

Употребление украинской рыбы — новая «русская рулетка» © Пресс служба Ассоциации рыболовов Украины

«Всем добрый день, спонсор нашей программы "Мясная лавка". Вот такую колбасу мы купили в "АТБ". Внутри находятся вот такие штучки. Кому интересно — это кусок иголки. Кто любит кушать иголки, пожалуйста… Лучше кушайте сало», — прокомментировала женщина свое видео.

Ранее мы писали: Институт Нацпамяти решил «декоммунизировать» «Советскую» колбасу.

К слову, в октябре прошлого года харьковские активисты обратились с письменной жалобой в Украинский институт национальной памяти с требованием «декоммунизировать» продукцию местного мясокомбината. Причиной жалобы стало название одного из наименований «Харьковского мясокомбината» — колбаса «Радянська», что в переводе на русский значит советская.

Тем временем, пока местные общественники борются с неугодными названиями колбасы, качество самого продукта неуклонно снижается. Так, на днях украинка обнаружила в купленной колбасе червяка.