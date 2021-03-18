Женщина купила по акции колбасу «Австрийскую» в супермаркете АТБ. Часть продукта уже успел съесть ее ребенок, к тому времени, когда она обнаружила в товаре предмет, которого там по нормам производства быть не должно.
«Всем добрый день, спонсор нашей программы "Мясная лавка". Вот такую колбасу мы купили в "АТБ". Внутри находятся вот такие штучки. Кому интересно — это кусок иголки. Кто любит кушать иголки, пожалуйста… Лучше кушайте сало», — прокомментировала женщина свое видео.
Ранее мы писали: Институт Нацпамяти решил «декоммунизировать» «Советскую» колбасу.
К слову, в октябре прошлого года харьковские активисты обратились с письменной жалобой в Украинский институт национальной памяти с требованием «декоммунизировать» продукцию местного мясокомбината. Причиной жалобы стало название одного из наименований «Харьковского мясокомбината» — колбаса «Радянська», что в переводе на русский значит советская.
Тем временем, пока местные общественники борются с неугодными названиями колбасы, качество самого продукта неуклонно снижается. Так, на днях украинка обнаружила в купленной колбасе червяка.