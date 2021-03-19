Сейчас у США нет повода делать какие-либо резкие выпады в адрес российского руководства, поэтому выпад президента Джо Байдена выглядит странно. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

По его словам, заявление Байдена напоминает истерику, потому что не опирается ни на международный опыт, ни на существующие предпосылки в отношениях России и США. Абзалов объяснил, как Байден ответит за свои слова о Путине © кадр из видео Украина.ру

«Я могу предположить, что Байдену нужно продемонстрировать гораздо более негативное отношение к России и Путину, чем оно было у Трампа, для того чтобы выиграть какую-то внутриполитическую игру и для того, чтобы его перестали подозревать в каких-то симпатиях к России», — указал политолог.

На этом фоне каких-то резких антироссийских действий со стороны США не наблюдается, подчеркнул Безпалько. Подобные высказывания оскорбительны, отметил он, но стоит обращать больше внимания на дела, чем на слова.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее в интервью Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, и пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США. После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций.