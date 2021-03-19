Государственный украинский телеканал «Дом», вещающий на Крым и неподконтрольный Киеву Донбасс, извинился перед зрителями за то, что ввел их в заблуждение, проанонсировав, что пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель будет ведущей новой программы. Об этом 18 марта сообщило издание «Гордон»

На канале уточнили, что новая передача «Взгляд с Банковой с Юлией Мендель» на самом деле называется «Взгляд с Банковой», а сама Мендель — не ведущая, а один из спикеров, и в ближайших эфирах в качестве спикеров шоу выступят и другие представители власти.

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«Мы учли мнения аудитории и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей относительно участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Приносим извинения за то, что сразу не внесли ясность по этому вопросу», — говорится в сообщении канала.

Мендель согласилась, что первый эпизод программы действительно имел большой резонанс, и уточнила, что, несмотря на разницу мнений, она рада, что передача привлекла большое внимание.

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Юлия Мендель получила должность пресс-секретаря главы государства в 2019 году, до этого она работала журналистом на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Украина», «Интер», а также сотрудничала с иностранными СМИ, такими как The New York Times, Politico, Vice News, CNBC.