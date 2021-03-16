На украинском канале «Дом» стартовало еженедельное шоу на русском языке «Взгляд c Банковой с Юлией Мендель», ориентированное в том числе на жителей Донбасса. Автор проекта - пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского. Отдельные украинцы уже отреагировали на запуск программы, о чем 16 марта и написали в Facebook у Мендель

Теле-«Дом» с химерами, или Как бороться с привидениями © Facebook, Телеканал Дом

«Вы прекрасны в своей бессмысленности!», «Спортивная аэробика Марины Порошенко на канале Ахметова была в разы круче, тьфу», «Сами свой бред смотрите, как бы вы не тужились, люди выбирают качественный контент, а не лапшу на уши…, и этим каналом вы пытаетесь вернуть Донбасс?», «Если смотреть с точки дезинформации, то надо закрывать практически все новостные СМИ. Там 90 процентов брехни и манипуляций, за местные каналы вообще молчу», «Когда вы все освободите Украину от себя любимых? Мы вашей заботы уже не выдерживаем», — отреагировали на программу пользователи сети.

Отдельные подписчики Мендель решили не просто оставить свой комментарий по поводу нового шоу, но и снабдить его картинкой в тему.

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Юлия Мендель до должности пресс-секретаря президента работала журналистом. Женщина активно ведет социальные сети, где пишет и о событиях важных для страны, и о личных размышлениях и переживаниях. Почти все ее публикации активно критикуются подписчиками.