«Не устаю разговаривать с вами. Особенно с украинцами, которые оказались за линией соприкосновения на Донбассе и в Крыму. Для подписчиков на YouTube — пилотный выпуск о дезинформации и соцобслуживании украинцев по обе стороны контактной линии. Заметьте — отвечаю на вопросы!» — написала пресс-секретарь главы государства.
«Вы прекрасны в своей бессмысленности!», «Спортивная аэробика Марины Порошенко на канале Ахметова была в разы круче, тьфу», «Сами свой бред смотрите, как бы вы не тужились, люди выбирают качественный контент, а не лапшу на уши…, и этим каналом вы пытаетесь вернуть Донбасс?», «Если смотреть с точки дезинформации, то надо закрывать практически все новостные СМИ. Там 90 процентов брехни и манипуляций, за местные каналы вообще молчу», «Когда вы все освободите Украину от себя любимых? Мы вашей заботы уже не выдерживаем», — отреагировали на программу пользователи сети.
Отдельные подписчики Мендель решили не просто оставить свой комментарий по поводу нового шоу, но и снабдить его картинкой в тему.
Читайте также: Кортеж и охрану Зеленской усилили.
Юлия Мендель до должности пресс-секретаря президента работала журналистом. Женщина активно ведет социальные сети, где пишет и о событиях важных для страны, и о личных размышлениях и переживаниях. Почти все ее публикации активно критикуются подписчиками.