Бывшего премьер-министра Украины, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко ждет серьезный карьерный рост в 2021 году. Об этом рассказал астролог Влад Росс в комментарии сайту glavred.info 18 марта

Весь год, по словам астролога, для Юлии Тимошенко будет благоприятным.

«Планета политиков Сатурн в этот период будет в зените годового гороскопа Юлии Владимировны, планета счастья и политики Юпитер — на возвышении. А положение Плутона сулит ей силу, финансовые возможности и создание объединений. Тимошенко будет именно тем человеком, который сможет сплотить украинских олигархов, объединив их вокруг себя», — отметил Росс.

Зеленский — Тимошенко: состоится ли коалиция на двоих © пресс-служба президента Украины/ba.org.ua

Ранее лидер украинской парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что предложила «Слуге народа» создать в парламенте коалицию с ее партией.