Весь год, по словам астролога, для Юлии Тимошенко будет благоприятным.
«Планета политиков Сатурн в этот период будет в зените годового гороскопа Юлии Владимировны, планета счастья и политики Юпитер — на возвышении. А положение Плутона сулит ей силу, финансовые возможности и создание объединений. Тимошенко будет именно тем человеком, который сможет сплотить украинских олигархов, объединив их вокруг себя», — отметил Росс.
Лучшими периодами для экс-премьера астролог назвал позднюю весну и раннюю осень. Сентябрь-октябрь 2021 года могут стать для политика ключевым периодом в жизни. Именно в это время Тимошенко, по мнению специалиста, может снова занять премьерский пост, вероятность этого события — 70-80%.
Ранее лидер украинской парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что предложила «Слуге народа» создать в парламенте коалицию с ее партией.