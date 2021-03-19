В спецучреждении живут дети с умственными и физическими ограничениями по здоровью, о том, что их права нарушают выяснилось после того как было обнародовано видео с камер наблюдения интерната.
Оказалось, что несколько сотрудников учреждения, а именно директор, шеф-повар и бухгалтер, каждый день выносили через черный ход коробки с продуктами, предназначенными для детей.
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Возможно, воровство продуктов продолжалось бы и дальше, но к общественности обратились благотворители из Китая. Они заявили, что привезли детям колбасу и сладости, но раздать так и не смогли: коробки с гуманитарной помощью работники в тот же день унесли в неизвестном направлении.
Примечательно, что детей сфотографировали на фоне гуманитарной помощи из посольства Китая, а дальше провизия на 100 тысяч гривен (268 тыс. руб.) просто исчезла.
По мнению благотворителей, их помощь попросту могла быть продана сотрудниками интерната. После инцидента директор заведения, а также главный бухгалтер и завхоз уволились.
Из СМИ известно, что о произошедшем узнали в Департаменте социальной политики страны, но решили ограничиться выговором руководителю.