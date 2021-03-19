В Святошинском детском доме-интернате украинской столицы разгорелся скандал, когда руководство заведения поймали на краже продуктов у детей. Об этом 18 марта написал «Апостроф»

Употребление украинской рыбы — новая «русская рулетка» © Пресс служба Ассоциации рыболовов Украины обнародовано видео с камер наблюдения интерната.

Оказалось, что несколько сотрудников учреждения, а именно директор, шеф-повар и бухгалтер, каждый день выносили через черный ход коробки с продуктами, предназначенными для детей.

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Возможно, воровство продуктов продолжалось бы и дальше, но к общественности обратились благотворители из Китая. Они заявили, что привезли детям колбасу и сладости, но раздать так и не смогли: коробки с гуманитарной помощью работники в тот же день унесли в неизвестном направлении.

Примечательно, что детей сфотографировали на фоне гуманитарной помощи из посольства Китая, а дальше провизия на 100 тысяч гривен (268 тыс. руб.) просто исчезла.

По мнению благотворителей, их помощь попросту могла быть продана сотрудниками интерната. После инцидента директор заведения, а также главный бухгалтер и завхоз уволились.

Из СМИ известно, что о произошедшем узнали в Департаменте социальной политики страны, но решили ограничиться выговором руководителю.