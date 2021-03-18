Украинские матерные слова ничем не отличаются от русских, так как они относятся к лексике, общей для всех индоевропейских народов. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Андрей Манчук

«Дематюкация» Украины. Как «Холостяк» переводит русский мат на украинский © politnavigator.net

«Ни один лингвист не считает мат татарским заимствованием. Такая легенда существует, но это не больше чем легенда, распространенная в застольных разговорах: всем филологам, интересовавшимся этим вопросом, прекрасно известно, что все русские обсценные слова имеют древние индоевропейские корни и являются исконными», — говорил об этом в своих лекциях академик Андрей Зализняк, годами изучавший новгородские берестяные грамоты.

Среди них, отмечает Манчук, были найдены письма с хорошо известными всем «неприличными» словами, которые принципиально не изменились с XII века до наших дней.

Подробнее о происхождении общих для нескольких народов матерных слов читайте в статье на сайте Украина.ру