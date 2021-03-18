По его словам, украинские матерные слова восходят к самым архаическим пластам исконной лексики, общей для всех индоевропейских народов. Эти связи хорошо изучены в академических работах современных исследователей истории украинского и русского языков.
«Ни один лингвист не считает мат татарским заимствованием. Такая легенда существует, но это не больше чем легенда, распространенная в застольных разговорах: всем филологам, интересовавшимся этим вопросом, прекрасно известно, что все русские обсценные слова имеют древние индоевропейские корни и являются исконными», — говорил об этом в своих лекциях академик Андрей Зализняк, годами изучавший новгородские берестяные грамоты.
Среди них, отмечает Манчук, были найдены письма с хорошо известными всем «неприличными» словами, которые принципиально не изменились с XII века до наших дней.
Подробнее о происхождении общих для нескольких народов матерных слов читайте в статье на сайте Украина.ру