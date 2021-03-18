Националисты пытаются представить мат тяжелым наследием русской оккупации Украины

Создатели украинского телешоу «Холостяк» подключились к борьбе против культурного влияния государства-агрессора. Они начали переводить на украинский язык «русский» мат, который обильно встречается в эфире популярной программы. Так что вместо простых, лаконичных и понятных каждому слов теперь звучат цветистые выражения, вроде «йди до дідька!» или «сто чортів тобі в пельку!».

Патриотические журналисты пришли от этого в полный восторг. Они сразу вытащили на свет старую легенду о неукраинском характере обсценной лексики, которая якобы была привнесена в Украину московско-татарскими оккупантами. Языковед Александр Авраменко призывает разделять вражеский мат и «вкусную украинскую брань», а среди профессиональных дерусификаторов звучат требования криминализировать слова из непристойного лексикона, чтобы наказывать за них штрафами и тюрьмой.

Такие попытки уже предпринимались, причем на самом серьезном уровне. В 2019 году народный депутат Украины Ольга Богомолец представила в Верховной Раде специальный законопроект о «дематюкации» украинского языка. Эта инициатива предусматривала запрет на публичное употребление нецензурной брани, причем перечень слов и выражений, которые нельзя будет использовать украинцам, должны были утвердить в Кабмине. И это предложение выглядело вполне логично, учитывая, сколько матюков звучит каждый день по адресу украинских министров. Андрей Зализняк: Наши предки матерились на одном языке © commons.wikimedia/Mitrius

Богомолец предложила штрафовать за матерную ругань повсюду — на телевидении и радио, на интернет-сайтах и даже в личных блогах, вроде YouTube или Facebook. Сумма штрафа должна была составлять от 40 до 100 необлагаемых налогом минимальных доходов. Кроме того, нарушителей могли посадить под административный арест или отправить на двухмесячные исправительные работы с отчислением 20% зарплаты. А вырученные деньги хотели направить в некий «Украинский культурный фонд», учрежденный под эгидой шароварного Министерства культуры.

При этом законопроект Богомолец предусматривал проведение мониторинга ругательств. Этим должны были заниматься профессиональные стукачи из числа «активистов», перелопачивая чужие аккаунты в поисках неприличных выражений и слов, — точно так же, как они разыскивают в постах оппозиционных блогеров признаки государственной измены или охотятся в супермаркетах на русскоязычных кассиров.

Все это безумие имело под собой идеологическую и политическую основу. По мнению депутатки, изначально в украинском языке вообще не существовало никаких матерных слов. Они якобы попали в него в результате политики советско-имперской русификации. И все, что написано в общественном туалете или на школьном заборе, априори является ее тяжелым наследием, от которого надо освободить многострадальную Украину.

«Украинскому языку исторически была чужда примитивная грязная ругань. Она пришла в наш язык как заимствование из русской культуры. Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня насаждают в публичном пространстве и медиа. Украинцы исторически и традиционно не употребляли бранных слов вроде тех, которые бытуют сейчас…

«Пусть бы тебя дождь намочил!», «А чтоб тебя беда постигла!» — вот истинно украинская брань, которая свидетельствовала о связи древних украинцев с пантеистическим миром природы. Украинцы не жаловали и не употребляли грубости «ниже пояса» и не позволяли себе вульгарности и пошлости», — с умилением рассказывала Богомолец, рисуя пасторальные образы никогда не матерившихся запорожцев.

Истинно-арийские патриоты давно культивируют старый расистский миф о том, что матерные слова были навязаны славянам в период татаро-монгольского ига. В свое время ее активно продвигала в обществе ультраправая партия «Свобода». Еще в 2012 году ее активисты заклеивали украинские города плакатом с изображением беззубого старика, который украшали слова: «Матюки превращают тебя в москаля». Хотя на этом известном снимке запечатлен обыкновенный польский пенсионер с паспортом гражданина Евросоюза.

На самом же деле украинские матерные слова практически ничем не отличаются от своих российских аналогов, потому что они вместе восходят к самым архаическим пластам исконной лексики, общей для всех индоевропейских народов. И эти связи хорошо изучены в академических работах современных исследователей истории украинского и русского языков.

«Ни один лингвист не считает мат татарским заимствованием. Такая легенда существует, но это не больше чем легенда, распространённая в застольных разговорах: всем филологам, интересовавшимся этим вопросом, прекрасно известно, что все русские обсценные слова имеют древние индоевропейские корни и являются исконными», — говорил об этом в своих лекциях академик Андрей Зализняк, который годами занимался изучением новгородских берестяных грамот. А среди них, разумеется, попадались письма с хорошо известными нам всем «неприличными» словами, которые принципиально не изменились с XII века до наших дней.

Да что там берестяные грамоты — «русские» матерные слова можно встретить в стихах самого Тараса Шевченко, а украинский поэт Степан Руданский издал целую книгу с матерным народным фольклором, из которой становится очевидным, что предкам высокоморальных украинцев тоже не было чуждо ничто человеческое.

Беда только в том, что эти произведения неизвестны ни пуритански настроенной Ольге Богомолец, ни националистическим политикам из «Свободы». Украинская депутатка не подозревает, что первая попытка борьбы с матерными словами была зафиксирована еще в «Русской правде» князя Ярослава Мудрого, где предусматривались штрафы за характерное оскорбительное высказывание по адресу женщин.

Скандальный законопроект о «дематюкации» не набрал в парламенте необходимого количества голосов. И неудивительно, ведь современные реалии Украины попросту нельзя описать в приличных выражениях и словах. «Как известно, язык — это средство общения, связанное с жизнью общества. И изменения в общественной жизни находят отражение в языке. И вот после всего того, что было сделано с нашей страной за последние годы, «великие реформаторы», кроме всего прочего, еще, похоже, хотят запретить украинскому народу материться. А как теперь народу выражаться об этих реформах-то? И о самих реформаторах?» — иронизировала на эту тему киевский социолог Виталина Буткалюк. «Киевский пирог». Почему в Украине придумали новое национальное блюдо © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Да и сами украинские патриоты с удовольствием пели семь лет назад матерную речевку нацистских болельщиков, совершенно не переживая по поводу «чужеродной» брани.

Языковым шовинистам стоило бы понять — можно выбросить неправильные слова из отдельно взятого телешоу, но они никуда не денутся из живого народного украинского языка. Где по-прежнему будут адресовать властям слова из лексикона далеких предков.