Политолог, правозащитник

Йохан Бекман родился в 1971 году в финском посёлке Порвоо.

В молодости был профессиональным музыкантом.

Доктор общественно-политических наук. В 1998 году закончил факультет государствоведения университета г. Хельсинки. В 2006 году защитил докторскую диссертацию.

В 1995-2001 годах работал научным сотрудником в криминологическом отделе научно-исследовательского института правовой политики при Министерстве юстиции Финляндии.

В 2000 году основал в Санкт-Петербурге научно-исследовательский центр и издательство «Институт Йохана Бекмана», специализирующийся на исследовании советско-финских военных конфликтов и истории российско-финских отношений.

С 2008 года возглавляет Антифашистский комитет Финляндии.

С 2009 года как правозащитник участвует в делах, связанных с работой органов опеки Финляндии.

До 2012 года преподавал в университетах Хельсинки и Йоэнсуу, специализируясь на криминологии, социологии права (социологическая юриспруденция) и политической истории.

В 2014 году создал на волонтерской основе представительство Донецкой Народной Республики в Хельсинки и стал его официальным представителем.

Автор книг «Финляндия, кровью Анны Политковской умытая», «Бронзовый солдат». Лауреат литературных премий «Полярная Звезда» и премии им. маршала Говорова.

Награжден высшей юридической премией России «Фемида» и орденом Дружбы народов ДНР.